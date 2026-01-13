Acessibilidade

13 de Janeiro de 2026 • 15:01

Bonito busca integração com órgãos estaduais para melhorias na mobilidade urbana

Entre os pontos abordados, destacaram-se a intensificação de ações de fiscalização, o reforço de campanhas educativas

Da redação

Publicado em 13/01/2026 às 13:03

A intenção é que as parcerias estabelecidas resultem em ações mais eficazes e integradas entre Estado e município nos próximos meses / Divulgação/Prefeitura de Bonito

O diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito de Bonito, Cristalvo Freitas Campos, realizou uma agenda institucional em Campo Grande nesta segunda-feira (12), com o objetivo de fortalecer a cooperação entre o município e órgãos estaduais para aprimorar políticas de mobilidade, segurança viária e fiscalização do trânsito.

Pela manhã, Campos participou de reuniões no Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), onde discutiu, junto às diretorias de Educação para o Trânsito, Engenharia e Fiscalização, estratégias para alinhar ações educativas, intervenções de engenharia e procedimentos de fiscalização. Os diálogos tiveram caráter técnico e buscaram compartilhar experiências e metodologias aplicáveis em Bonito.

No período da tarde, o diretor esteve no Centro de Apoio às Operações de Trânsito e Transporte do Estado, onde tratou de questões estratégicas relacionadas à gestão integrada do trânsito. Entre os pontos abordados, destacaram-se a intensificação de ações de fiscalização, o reforço de campanhas educativas e a implementação de medidas que contribuam para a segurança de motoristas, pedestres e ciclistas no município.

A agenda, de acordo com a Prefeitura de Bonito, reflete o compromisso da administração municipal com a melhoria contínua do trânsito local, priorizando a organização do fluxo viário, a redução de acidentes e a qualidade de vida de quem utiliza as vias públicas. A intenção é que as parcerias estabelecidas resultem em ações mais eficazes e integradas entre Estado e município nos próximos meses.

Deixe a sua opinião

