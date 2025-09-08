Bonito celebra Jogos Escolares Municipais 2025

Mais de 1.200 estudantes participaram das competições em quatro modalidades
Assessoria de Comunicação
Entre os dias 29 de agosto e 5 de setembro, Bonito sediou a edição 2025 dos Jogos Escolares Municipais, promovidos pela Secretaria de Esporte, com apoio da Secretaria de Educação e Cultura. O evento reuniu 12 escolas e mais de 1.200 estudantes, competindo nas modalidades queimada, basquete 3×3, voleibol e futsal, organizados por faixa etária.
A classificação geral ficou assim:
1º lugar: Escola Sagrada Família – 2.370 pontos
2º lugar: Escola Honorato Jacques (FUNLEC) – 2.180 pontos
3º lugar: Escola Estadual Luiz da Costa Falcão – 2.110 pontos
Na categoria exclusiva para a rede municipal:
1º lugar: Escola Municipal João Alves da Nóbrega – 1.180 pontos
2º lugar: Escola Municipal Izaura Pinto Guimarães – 880 pontos
3º lugar: Escola Municipal Manoel Inácio de Farias – 850 pontos
A Prefeitura de Bonito parabenizou todas as escolas participantes e reforçou a importância do envolvimento de professores, árbitros e equipes de apoio para o sucesso dos jogos, incentivando a prática esportiva e o desenvolvimento integral dos estudantes.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Conquista
Bonito agora está ligado aos três maiores aeroportos do Brasil: Viracopos, Congonhas e Guarulhos
Agenda
Evento é promovido pelo Centro de Relações Internacionais
Programa
As vagas são destinadas a profissionais das áreas de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS