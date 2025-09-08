Acessibilidade

08 de Setembro de 2025 • 16:27

Buscar

Últimas notícias
X
Esportes

Bonito celebra Jogos Escolares Municipais 2025

Mais de 1.200 estudantes participaram das competições em quatro modalidades

Redação

Publicado em 08/09/2025 às 13:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação

Entre os dias 29 de agosto e 5 de setembro, Bonito sediou a edição 2025 dos Jogos Escolares Municipais, promovidos pela Secretaria de Esporte, com apoio da Secretaria de Educação e Cultura. O evento reuniu 12 escolas e mais de 1.200 estudantes, competindo nas modalidades queimada, basquete 3×3, voleibol e futsal, organizados por faixa etária.

A classificação geral ficou assim:

Leia Também

• Aquidauana garante vagas na fase final dos Jogos Abertos de MS

• Aquidauana será sede da 2ª etapa regional dos Jogos Abertos de MS

• Bonito inicia edição 2025 dos Jogos Escolares nesta sexta-feira

  • 1º lugar: Escola Sagrada Família – 2.370 pontos

  • 2º lugar: Escola Honorato Jacques (FUNLEC) – 2.180 pontos

  • 3º lugar: Escola Estadual Luiz da Costa Falcão – 2.110 pontos

Na categoria exclusiva para a rede municipal:

  • 1º lugar: Escola Municipal João Alves da Nóbrega – 1.180 pontos

  • 2º lugar: Escola Municipal Izaura Pinto Guimarães – 880 pontos

  • 3º lugar: Escola Municipal Manoel Inácio de Farias – 850 pontos

A Prefeitura de Bonito parabenizou todas as escolas participantes e reforçou a importância do envolvimento de professores, árbitros e equipes de apoio para o sucesso dos jogos, incentivando a prática esportiva e o desenvolvimento integral dos estudantes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cultura

FLIB convida leitores de Campo Grande a participarem da Árvore do Saber 2025

Luto

Morre empresário Celso Poli responsável pela criação do Zagaia em Bonito

Conquista

Aeroporto de Bonito recebe primeiro voo direto de Guarulhos da Latam

Bonito agora está ligado aos três maiores aeroportos do Brasil: Viracopos, Congonhas e Guarulhos

Geral

Prefeitura de Bonito pede revisão em obra da MS-382

Publicidade

Geral

Bonito apresenta projeto de revitalização do terminal rodoviário

ÚLTIMAS

Agenda

Riedel palestra no Rio de Janeiro em evento sobre agenda global

Evento é promovido pelo Centro de Relações Internacionais

Programa

HRMS abre inscrições para Residências Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde

As vagas são destinadas a profissionais das áreas de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo