Bonito celebra Jogos Escolares Municipais 2025

Assessoria de Comunicação

A classificação geral ficou assim:

Entre os dias 29 de agosto e 5 de setembro, Bonito sediou a edição 2025 dos Jogos Escolares Municipais, promovidos pela Secretaria de Esporte, com apoio da Secretaria de Educação e Cultura. O evento reuniu 12 escolas e mais de 1.200 estudantes, competindo nas modalidades queimada, basquete 3×3, voleibol e futsal, organizados por faixa etária.

1º lugar: Escola Sagrada Família – 2.370 pontos

2º lugar: Escola Honorato Jacques (FUNLEC) – 2.180 pontos

3º lugar: Escola Estadual Luiz da Costa Falcão – 2.110 pontos

Na categoria exclusiva para a rede municipal:

1º lugar: Escola Municipal João Alves da Nóbrega – 1.180 pontos

2º lugar: Escola Municipal Izaura Pinto Guimarães – 880 pontos

3º lugar: Escola Municipal Manoel Inácio de Farias – 850 pontos

A Prefeitura de Bonito parabenizou todas as escolas participantes e reforçou a importância do envolvimento de professores, árbitros e equipes de apoio para o sucesso dos jogos, incentivando a prática esportiva e o desenvolvimento integral dos estudantes.

