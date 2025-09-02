Acessibilidade

02 de Setembro de 2025 • 17:22

Geral

Bonito celebra o Mês da Primeira Infância

Atividades educativas e culturais reforçam cuidados e estímulos para crianças de 0 a 6 anos

Redação

Publicado em 02/09/2025 às 14:22

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), encerrou na última sexta-feira (29) a programação especial dedicada ao Mês da Primeira Infância, conforme a Lei Federal nº 14.617/2023, que destaca a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento humano.

Durante agosto, foram promovidas palestras, atividades lúdicas e culturais para crianças, famílias e educadores, abordando temas como cuidados na gestação, vacinação, prevenção de acidentes, impactos do uso de telas e o papel da família no desenvolvimento integral da criança. As palestras aconteceram nos Centros de Educação Infantil Laura Vicunã e Hermínia Teixeira Siqueira, além de ações no CRAS, em alusão ao programa Criança Feliz.

A tradicional Feira Literária também integrou a programação, com contação de histórias, encenações teatrais, apresentações musicais e exposições das atividades realizadas ao longo do mês. O evento permitiu a integração das crianças com suas famílias e valorizou as expressões infantis.

Segundo a coordenadora da Educação Infantil, Maristela Pellin, “a literatura infantil é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social, ajudando a construir o hábito da leitura de forma prazerosa”.

Com essas iniciativas, a Prefeitura reforça seu compromisso com a Primeira Infância, promovendo políticas públicas que garantam desenvolvimento, cuidado e estímulo desde os primeiros anos de vida.

