Bonito celebra o Mês da Primeira Infância

Assessoria de Comunicação

Durante agosto, foram promovidas palestras, atividades lúdicas e culturais para crianças, famílias e educadores, abordando temas como cuidados na gestação, vacinação, prevenção de acidentes, impactos do uso de telas e o papel da família no desenvolvimento integral da criança. As palestras aconteceram nos Centros de Educação Infantil Laura Vicunã e Hermínia Teixeira Siqueira, além de ações no CRAS, em alusão ao programa Criança Feliz.

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), encerrou na última sexta-feira (29) a programação especial dedicada ao Mês da Primeira Infância, conforme a Lei Federal nº 14.617/2023, que destaca a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento humano.

A tradicional Feira Literária também integrou a programação, com contação de histórias, encenações teatrais, apresentações musicais e exposições das atividades realizadas ao longo do mês. O evento permitiu a integração das crianças com suas famílias e valorizou as expressões infantis.

Segundo a coordenadora da Educação Infantil, Maristela Pellin, “a literatura infantil é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social, ajudando a construir o hábito da leitura de forma prazerosa”.

Com essas iniciativas, a Prefeitura reforça seu compromisso com a Primeira Infância, promovendo políticas públicas que garantam desenvolvimento, cuidado e estímulo desde os primeiros anos de vida.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!