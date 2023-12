Bonito chega a 500 títulos habitacionais entregues nos últimos três anos

Assessoria/ Divulgação

Com a entrega de 60 títulos habitacionais da segunda etapa da regularização fundiária dos bairros Jardim Boa Vista é Bom Viver II, realizada na manhã desta segunda-feira (18) no plenário da Câmara Municipal, a Prefeitura de Bonito, por meio do Demurf (Departamento Municipal de Regularização Fundiária) chegou a 500 famílias contempladas com a titulação definitiva nos últimos três anos.

O prefeito Josmail Rodrigues agradeceu o empenho do diretor do Departamento, José Cavalheiro, e de toda a equipe do Demurf, bem como do Governo do Estado, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular de MS), na figura da presidente Maria do Carmo, por ajudarem no processo de regularização fundiária do município, alcançando um numero tão expressivo de famílias.

“Essas 500 famílias beneficiadas não receberam apenas um título definitivo de suas casas, mas sim a segurança de que agora são donos legais de seus imóveis, podem vendê-los por preço justo, ou usarem como garantia em transações financeiras”, detalha Josmail.

Entre os títulos entregues estão de moradias populares dos bairros Cherogami, Boa Vista, Bom Viver, Cohab, Maruca e também do assentamento Santa Lúcia.