Bonito completa 76 anos de emancipação nesta quarta-feira

Divulgação

Uma das cidades turísticas mais famosas do mundo, Bonito completa nesta quarta-feira (2), 76 anos de emancipação.

A cidade chama a atenção por seus rios com águas azuis cristalinas, fauna e flora riquíssimas, cenários de tirar o fôlego e uma grande variedade de atrações para todas as idades.

A história que dá origem a Bonito tem início em 1869, ano em que o Capitão Luiz da Costa Leite Falcão, considerado o desbravador da cidade, seu primeiro escrivão e tabelião, chegou às terras da Fazenda Rincão Bonito.

A Fazenda Rincão Bonito ficava situada no município de Miranda. Mas, através da Lei Estadual nº 693, datada de 11 de junho de 1915, foi criado o Distrito de Paz de Bonito, com área desmembrada do município de Miranda.

Já no ano de 1927, o então governador do Estado do Mato Grosso, através do Decreto nº 761, destinou para que fosse povoada uma área de 256 h, sobra da Fazenda Bonito. Em 1948 essa área foi elevada à categoria de município e em 1977 passou a fazer parte do Estado do Mato Grosso do Sul.

Atualmente, a cidade tem como principais atividades econômicas a pecuária, a agricultura, a mineração de calcário e o turismo, sendo considerada o símbolo do ecoturismo no Brasil e um dos principais destinos para os amantes desse tipo de viagem em todo o mundo.