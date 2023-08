Bonito compra lousas digitais e chromebooks para aprendizado dos alunos da rede pública

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) adquiriu dez lousas digitais e 360 chromebooks (notebooks educacionais) para atender as Escolas e Centro de Educação Infantil do município. O objetivo fornecer ferramentas interativas para professores e alunos, para que possam utilizar a tecnologia a favor da educação.

Os materiais foram locados da empresa NEWPC Tecnologia LTDA, por meio de processo licitatório e serão distribuídos entre as oito escolas da REME e os CEIs, sendo que as lousas são apenas para as escolas e as duas maiores (com maior quantidade de alunos) – sendo Manoel Inácio de Farias e Durvalina Dorneles Teixeira – receberão duas unidades cada. Em relação aos chromebooks, a distribuição será feita de acordo com a demanda de cada unidade.

Nesta quarta-feira (16) parte dos professores da Rede Municipal iniciaram as capacitações para manusear as lousas digitais. A secretária de Educação, Eliana Fregatto participou da aula inicial e destacou aos professores a importância dos recursos digitais nas salas de aula. “Sabemos que nada vai substituir um professor e que o trabalho de vocês é fundamental, mas a tecnologia está aí para nos ajudar, nos oferecer formas mais dinâmicas de trabalhar com os alunos, conteúdos interativos e eu sei que isso também era uma anseio de muitos de vocês. O prefeito Josmail Rodrigues tem dado total atenção a Educação e está muito empolgado com essa conquista. Desejamos que essas ferramentas sejam muito positivas e melhorem o dia a dia de vocês e dos nosso alunos”, disse.

Lousa digital

A lousa digital é como uma tela imensa de um computador, porém mais inteligente, pois é sensível ao toque. Desta forma, tudo o que se pensar em termos de recursos de um computador, de multimídia, simulação de imagens e navegação na internet é possível com ela. Ou seja, funciona como um computador, mas com uma tela melhor e maior.

O professor pode preparar apresentações em programas comuns de computador, como Power Point, por exemplo, e complementar com links de sites. Durante a aula, é possível, enquanto apresenta o conteúdo programado, navegar na internet com os estudantes. Pode ainda criar ou utilizar jogos e atividades interativas, contando com a participação dos alunos, que vão até a lousa e escrevem nela por meio de um teclado virtual – como aqueles de páginas de banco na internet – ou por meio de uma caneta especial ou com o dedo, já que a lousa lê ambas as formas. (Informações de Nova Escola).