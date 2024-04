Bonito conquista dois títulos de campeão na Copa Regional de Futebol

Bonito foi destaque nas finais da Copa Regional de Futebol – categorias de base, realizada em Jardim neste final de semana. O município conquistou dois títulos de campeão no evento organizado pela Liga Jardim de Futebol, que contou com a participação de mais de 20 equipes de Jardim, Bonito, Nioaque e Guia Lopes da Laguna em quatro categorias.

A Associação Atlética Gol Bonito, que representou o município na competição, conquistou o títulos de campeão nas categorias Sub-07 e Sub-11, ficando ainda como vice-campeão no Sub-11 e terceiro lugar no Sub-13, com este desempenho a Gol bonito conquistou também o troféu de Campeão Geral da Competição.

A Gol Bonito contou com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Esportes e Educação. “Gostaria de parabenizar os Ppofessores e treinadores da Gol Bonito pelo excelente trabalho, nossos jovens atletas e agradecer também aos pais pela confiança em nosso trabalho e por sempre incentivarem nossas crianças a participarem de eventos como estes, grato também a administração municipal por fomentar cada vez mais o esporte em nosso município”, afirma do secretário Marcelo de Souza.