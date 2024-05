Bonito conquista medalhas de prata e bronze no Campeonato Estadual de Judô

Divulgação

Bonito conquistou três medalhas no Campeonato Estadual de Judô, que aconteceu neste final de semana (10 e 11/05) em Campo Grande-MS.

Os atletas do Instituto de Judô Silvio Roza, por meio do programa ‘Futuros Talentos’ apoiado pela Secretaria de Esportes, representaram o município conquistando duas medalhas de bronze e uma medalha de prata.

A medalha de prata foi conquistada pelo atleta Aruan Sena Caetano, estudante da Funlec, na categoria sub-11 até 30kg. Já as medalhas de bronze vieram com os atletas Miguel da Silva, na categoria sub-13 acima de 60kg e Karen Neto Galvão, na categoria sub-13 até 42kg, ambos estudantes da escola Municipal Manoel Inácio de Farias (MIF).

“Iniciamos o programa Futuros Talentos do Judô em 2022, logo após a pandemia e sob o comando do Professor Silvio Rosa e seus colaboradores. Hoje já são mais de 100 crianças desfrutando dos ensinamentos deste esporte e essas medalhas conquistadas já são frutos recompensadores do trabalho que vem sendo feito nesta parceria. Sou muito grato a gestão municipal pela confiança e apoio nestes eventos e parabenizo os jovens atletas e os professores pela conquista”, afirma o secretário de Esportes Marcelo de Souza.

As informações foram divulgadas pela assessoria da cidade.