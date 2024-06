Bonito conta com atendimento odontológico hospitalar para casos de acidentes

O Hospital Darci João Bigaton agora conta com atendimento odontológico de urgência e emergência, para procedimentos de suturas em casos de acidentes bucais, realizados pelo cirurgião dentista Dermeval de Lima Ferreira Filho.

Segundo a secretária de Saúde de Bonito, Ana Carolina Colla, o dentista é acionado pelo médico plantonista, que faz os primeiros atendimentos ao paciente acidentado e identifica a necessidade de algum procedimento bucal, como suturas na língua, lábios, bochecha, gengiva.

“Neste mês atendemos duas crianças, a primeira caiu de um brinquedo e arrancou alguns dentinhos, além de ter sofrido alguns cortes na boca. O Dr Dermeval fez as suturas e conseguiu recolar os dentes no lugar, justamente porque o atendimento foi rápido, sem necessidade de transporte para Campo Grande, como era feito antes. E nessa semana uma segunda criança sofreu um corte profundo na língua, também sendo atendida direto no Hospital de Bonito”, detalha.

Ainda segundo a secretária, é importante reforçar que esse atendimento é específico para casos de acidentes, após avaliação médica do clínico geral. “Não é um atendimento para casos de dor no dente, por exemplo, porque neste caso temos os dentistas nas unidades de saúde durante o dia e no ESF Centro no período noturno, sempre com vagas específicas para urgência e emergência, o atendimento odontológico no Hospital Darci João Bigaton será exclusivo para casos de acidentes, nos quais os pacientes antes precisavam ser encaminhados para Campo Grande”, finaliza.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito