Bonito deve receber mais de 10 mil turistas durante feriado de Carnaval

A Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul é um dos destinos escolhidos pelos visitantes que buscam descanso e contato com a natureza durante o feriado de Carnaval. Para o feriadão de Carnaval são esperados mais de 10 mil turistas na cidade.

Levantamento da Secretaria de Turismo de Bonito, mostra que mais de 8,5 mil pessoas já garantiram uma vaga nos passeios da cidade e segundo a Associação Bonitense de Hotelaria (ABH), a rede hoteleira já está com mais de 85% de lotação.

A cidade não terá Carnaval de Rua, nem grandes eventos anunciados até o momento, porém continua sendo um dos principais destinos do Estado para o feriado, devido às belezas naturais e as mais de 50 opções de atividades, entre passeios de trilha e cachoeiras, balneários, flutuação, mergulho, grutas, cavalgada, bote, boia cross e até mesmo passeios urbanos de contemplação. (Veja a lista completa de atrativos aqui).

Lembrando que todos os passeios precisam do voucher para entrada, que devem ser adquirido antes, em qualquer uma das agências de turismo da cidade. (Para ver a lista completa de Agências em Bonito clique aqui)

“Nós optamos por investir os recursos que seriam gastos com o Carnaval de Rua, cerca de R$ 600 mil, na Educação, com a construção de novas salas de aula nas Escolas Municipais e ampliação de dois Centros de Educação Infantil, mas isso não quer dizer que Bonito não está preparado para receber os visitantes durante o feriado, pelo contrário, todo o trade está organizado e com grande expectativas. Já são mais de 8,5 mil vouchers vendidos e tem muita gente, principalmente o público dos balneários, que deixa para comprar os passeio quando chegar aqui, por isso acreditamos que pelo menos 10 mil pessoas devem passar por Bonito durante o Carnaval”, explicou o prefeito Josmail Rodrigues.

Feriado Municipal

A terça-feira de Carnaval, que neste ano será no dia 21 de fevereiro, é feriado municipal em Bonito, por meio da Lei Municipal nº 1.220, de 23 de março de 2011. No Brasil a data é considerada apenas ponto facultativo, porém estados e municípios podem decidir, por meio de legislação própria, sobre a criação ou não do feriado.

Nos dias 20 e 22 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval e quarta-feira de Cinzas, o prefeito Josmail Rodrigues também decretou ponto facultativo nas repartições públicas do município.