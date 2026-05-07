Bonito discute monitoramento do Plano Municipal de Educação

O instrumento que orienta as políticas públicas educacionais do município
A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realizou nesta quarta-feira (06) a 5ª audiência pública de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação (PME).
A ação contou com a participação da Comissão de Monitoramento do PME, da Equipe Técnica e de representantes da comunidade escolar, com o objetivo de apresentar, analisar e aprovar o relatório de monitoramento referente ao período de 2024/2025.
Durante a audiência, foram discutidas as metas e estratégias previstas no Plano Municipal de Educação, instrumento que orienta as políticas públicas educacionais do município e acompanha o desenvolvimento da educação em diferentes áreas.
O encontro também garantiu transparência ao processo de acompanhamento das ações educacionais e abriu espaço para contribuições e debates sobre os avanços e desafios da educação em Bonito.
