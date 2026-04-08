Bonito disponibiliza vacina contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

Foto: Agência Brasil

A Prefeitura de Bonito informa que a vacina contra a dengue está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A imunização pode ser feita nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Centro, Donária e Bom Viver.

A vacinação é uma das principais ferramentas de prevenção contra a dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti que pode evoluir para quadros graves e até mesmo levar à morte. A imunização oferece proteção segura e eficaz para o público-alvo, contribuindo para a redução dos casos e para o controle da doença no município.

A Prefeitura reforça que os responsáveis devem procurar a unidade de saúde mais próxima, levando documento de identificação da criança ou adolescente e o cartão de vacina. A apresentação do cartão é fundamental para o registro correto da dose aplicada e para o acompanhamento do esquema vacinal, quando necessário.

A campanha é uma oportunidade para proteger quem você ama com segurança e responsabilidade. A administração municipal orienta que a população não deixe para depois: procure uma das unidades disponíveis e garanta essa proteção.

A vacina contra a dengue está disponível nas ESF Centro, ESF Donária e ESF Bom Viver, em Bonito. O atendimento é voltado para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. É obrigatória a apresentação de documento de identificação e do cartão de vacina.

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