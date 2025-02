Bonito divulga boletim semanal de Dengue, Chikungunya e Zica

Por recomendação da Secretaria de Estado de Saúde, o município de Bonito passará a divulgar o boletim semanal de casos suspeitos de Dengue, Chikungunya e Zica.

De 1º de janeiro até está terça-feira (25 de fevereiro), tivemos 145 notificações, sendo dois casos confirmados para 2 Dengue e 18 para Chikungunya. 80 já foram descartados e 45 seguem sob análise.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de cuidar dos quintais, para que não ajam focos do mosquito Aedes Aegypt, bem como manter os terrenos limpos. O município tem realizado as visitas domiciliares, com os agentes de saúde e na última semana, iniciamos o aplicação do fumacê em toda a cidade.

A equipe de imunização também realizou a busca ativa de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos para aplicação da segunda dose da vacina contra a Dengue e reforça que o imunizante continua disponível para este público nas unidades de saúde.

A dengue é um problema de todos! Vamos juntos, evitar que o mosquito que o mosquito ganhe força e faça mais vítimas em nossa cidade.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito