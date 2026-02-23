Acessibilidade

23 de Fevereiro de 2026 • 23:40

Buscar

Últimas notícias
X
Tributo

Bonito divulga calendário do IPTU com possibilidade de parcelamento em 10 vezes

Contribuintes podem parcelar em até 10 vezes e emitir guia pelo site da prefeitura

Da redação

Publicado em 23/02/2026 às 21:47

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As parcelas seguintes terão vencimentos mensais conforme o calendário estabelecido / Crédito: Agência Brasil

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, divulgou o calendário de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2026. Os contribuintes têm até o dia 10 de março para quitar a cota única ou efetuar o pagamento da primeira parcela do imposto.

A administração municipal reforça que manter o IPTU em dia é contribuir diretamente com o desenvolvimento da cidade. Os recursos arrecadados retornam à população em melhorias, obras, serviços públicos e mais qualidade de vida para todos os bonitenses.

Os contribuintes que optarem pelo parcelamento poderão dividir o valor em até 10 vezes, facilitando o planejamento financeiro ao longo do ano. As parcelas seguintes terão vencimentos mensais conforme o calendário estabelecido.

A emissão da guia de pagamento pode ser realizada de forma prática e rápida pelo site oficial da prefeitura, no endereço www.bonito.ms.gov.br. Para facilitar o acesso e tirar dúvidas, a administração municipal também disponibiliza um canal exclusivo de atendimento via WhatsApp para assuntos relacionados ao IPTU, pelo número (67) 99240-1656.

A Prefeitura de Bonito orienta os contribuintes a regularizarem sua situação dentro do prazo para evitar multas e juros, garantindo assim a continuidade dos investimentos públicos que beneficiam toda a comunidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Laço comprido

Bonito celebra sucesso do 37º Encontro Estadual de Clubes de Laço

Carnaval

Canoístas de Aquidauana encontram sucuri gigante em treino

Bonito

Organizadores comemoram sucesso do 37º Encontro Estadual do Clube do Laço

Evento reuniu 141 equipes e cerca de 700 laçadores entre os dias 12 a 15 de fevereiro em Bonito MS

Bonito

Em noite histórica, Bruno e Barretto marcam o 1° Carnalaço em Bonito

Publicidade

Show

Bruno e Barreto comandam a grande noite de sábado no Carnalaço de Bonito

ÚLTIMAS

Trânsito

Colisão entre carro e motocicleta deixa três feridos em Corumbá

Com o impacto, três pessoas que estavam na moto caíram ao chão: o condutor, a passageira e uma criança de apenas dois anos.

Perigo

Veículo é destruído por incêndio em Ladário

Carro pegou fogo na estrada de acesso à Baía Negra

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo