Bonito divulga calendário do IPTU com possibilidade de parcelamento em 10 vezes

Contribuintes podem parcelar em até 10 vezes e emitir guia pelo site da prefeitura
As parcelas seguintes terão vencimentos mensais conforme o calendário estabelecido / Crédito: Agência Brasil
A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, divulgou o calendário de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2026. Os contribuintes têm até o dia 10 de março para quitar a cota única ou efetuar o pagamento da primeira parcela do imposto.
A administração municipal reforça que manter o IPTU em dia é contribuir diretamente com o desenvolvimento da cidade. Os recursos arrecadados retornam à população em melhorias, obras, serviços públicos e mais qualidade de vida para todos os bonitenses.
Os contribuintes que optarem pelo parcelamento poderão dividir o valor em até 10 vezes, facilitando o planejamento financeiro ao longo do ano. As parcelas seguintes terão vencimentos mensais conforme o calendário estabelecido.
A emissão da guia de pagamento pode ser realizada de forma prática e rápida pelo site oficial da prefeitura, no endereço www.bonito.ms.gov.br. Para facilitar o acesso e tirar dúvidas, a administração municipal também disponibiliza um canal exclusivo de atendimento via WhatsApp para assuntos relacionados ao IPTU, pelo número (67) 99240-1656.
A Prefeitura de Bonito orienta os contribuintes a regularizarem sua situação dentro do prazo para evitar multas e juros, garantindo assim a continuidade dos investimentos públicos que beneficiam toda a comunidade.
