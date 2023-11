Bonito é contemplado com recurso federal para construção de Centro de Convivência do Idoso

Bonito receberá recursos / Divulgação

O município de Bonito foi contemplado, por meio da Secretaria de Assistência Social, com projeto inscrito no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com recurso para construção de um Centro de Convivência do Idoso.

A SAS conseguiu atender todas as exigências do programa oferecido pelo Ministério e foi selecionada para receber o recurso para a construção do espaço, que será destinado a práticas esportivas, de lazer e convivência do idoso.

No total, serão investidos R$ 937.8 mil, sendo R$ 534,8 mil do Governo Federal e R$ 403 mil em recursos próprios do Município, que também fará a doação do terreno.

“O município já atende 120 idosos por meio do Projeto Conviver, com a prática de atividades físicas e recreativas ministradas pela professora Marina Barbosa. Eles utilizam o CMU ou mesmo o Balneário Municipal, porque temos o ônibus a disposição deles para leva-los em alguma atividade especial ou até mesmo em outros municípios, mas ter um espaço específico para a teceira idade, com toda a estrutura construída respeitando os padrões de acessibilidade, vai ser incrível e quem sabe possamos expandir o atendimento”, disse a secretária de Assistência Social, Leila Aivi.

O prefeito Josmail Rodrigues agradeceu o empenho da Secretaria e do Departamento de Convênio e Prestação de Contas do município em buscar o recurso. “Parabenizo a Leila e toda a sua equipe, bem como todos os servidores que se esforçarem e conseguirem atender todos os requisitos exigidos pelo Ministério e garantirem o recurso para o nosso município. Nós já temos o terreno e agora vamos dar início a elaboração do projeto que melhor possa atender nossos idosos”, finalizou.