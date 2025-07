Bonito é destaque em seminário de educação infantil

Assessoria de Comunicação

Entre os dias 25 e 27 de junho, Campo Grande sediou o 1º Seminário Regional do Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI), reunindo educadores dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e do Distrito Federal. Com o tema “Avaliando e Construindo Novos Caminhos para a Leitura e Escrita na Educação Infantil”, o evento marcou o encerramento das atividades do LEEI no ciclo 2024/2025, dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), do Governo Federal.

Representando o município de Bonito, a professora Maristela Pellin — formadora municipal do projeto — recebeu uma Menção Honrosa, simbolizando o reconhecimento estadual pelo trabalho desenvolvido junto às 29 professoras da Pré-escola envolvidas na iniciativa.