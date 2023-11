Bonito é destaque na WTM London maior feira de viagens e turismos da Europa

Divulgação

Bonito (MS) está entre os 51 destinos brasileiros escolhidos para expor seus atrativos na mais importante feira de viagens e turismos da Europa, a World Travel Market (WTM) em Londres, no Reino Unido, que teve início nesta segunda-feira (6). O município participa como coexpositor, a convite do Ministério do Turismo, por meio da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), em parceria com o Sebrae e com apoio da Fundtur-MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul). O prefeito Josmail Rodrigues e a secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Salvadori, estão representando o município.

A Agência reuniu empresas aéreas, companhias de turismo, grupos de hotéis e agentes culturais para fechar negócios e apresentar os destinos nacionais de sol, praia, cultura, gastronomia e afroturismo para os turistas internacionais no inverno europeu. Bonito será a referência quanto ao ecoturismo, uma vez que a cidade foi recentemente eleita, pela 17ª vez, como o melhor destino do brasileiro na categoria e também é o primeiro destino de ecoturismo do mundo a receber a certificação de Carbono Neutro.

A expectativa é que o encontro, que encerra no dia 8 de novembro, traga novas oportunidades de novos negócios para o turismo brasileiro. Outro importante foco é a reconstrução do relacionamento com o trade britânico. A Embratur está levando 51 expositores e vai apresentar o Brasil como um destino preocupado com a sustentabilidade, a inclusão, a democracia e a responsabilidade social. Em 2022, a WTM Londres reuniu cerca de 35 mil profissionais de 184 países.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destaca que o Brasil está de portas abertas para o turista britânico. “Como destino, temos uma gama muito grande de possibilidades para os turistas, há sempre um destino ideal para cada perfil de turista. Hoje o Reino Unido está em 10° lugar entre os países que mais visitaram o Brasil de 2018 a 2023. Nossa expectativa é que a gente receba, esse ano, 120 mil turistas britânicos, 40% a mais que no ano passado”, destacou.

O prefeito Josmail Rodrigues agradeceu o convite da Embratur, bem como dos demais parceiros do evento e o apoio da Fundtur-MS. “Participar de um evento como este é uma oportunidade singular para Bonito. Poder apresentar os nossos atrativos naturais, nossas belezas, um pouco da nossa cultura, gastronomia, para o mercado Europeu, que está hoje entre os maiores emissores de turistas do mundo é muito significativo, porque embora tenhamos visitantes desses países, ainda podemos muito a expandir muito e nesse sentido, preciso agradecer em especial a Juliane Salvadori e toda a equipe da Sectur, que estão trabalhando arduamente para promover Bonito, tanto nos estados vizinhos, quanto no mercado internacional”, disse.

Entre os destinos que serão apresentados, no estande da Embratur, estão os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio Grande do Norte e São Paulo. Já no que diz respeito às cidades, quem visitar os stands vai receber informações sobre Manaus (AM), Salvador (BA), Cataratas do Iguaçu (PR), Bonito (MS), São Sebastião (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Brasil Espetacular

Durante a feira, a Embratur vai reforçar a campanha “Descubra um Brasil Espetacular”, voltada especialmente para o mercado europeu. A intenção é atingir esse público durante o inverno da Europa, oferecendo, como alternativa, que conheçam os destinos e experiências autênticas de verão que o país oferece e promovendo emprego, renda e investimentos no país. A campanha foi lançada em solo europeu em 6 de outubro, sendo apresentada em países como o Reino Unido, a Alemanha, a França, Portugal, Espanha, Suíça e Holanda.

Brasil-Reino Unido

A Embratur vai anunciar, na feira, uma nova rota da companhia aérea inglesa Virgin Atlantic Airlines ligando a Grã Bretanha ao Brasil. Os voos diários vão começar em 13 de maio de 2024 e vão fazer o trajeto Heathrow (Londres)-Guarulhos (SP). A Virgin também firmará uma parceria com a Latam, para oferecer conexões de Guarulhos com cidades como Rio de Janeiro (RJ), Belho Horizonte (BH) e Salvador (BA).

Bonito, por sua vez, possui voos diretos pela Azul Linhas Áreas, a partir do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, todas as segundas, quartas, sextas e domingos e pela Gol Linhas Áreas no trecho Congonhas/Bonito, com voos as quintas-feiras e domingo, sendo uma alternativa a mais para os visitantes internacionais, que podem desembarcar direto no Aeroporto Regional de Bonito.

Com informações de Embratur