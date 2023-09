Bonito é eleito pela 17ª vez o Melhor Destino de Ecoturismo pela editora Abril

Divulgação

Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul, Bonito foi reconhecido, pela 17ª, como o Melhor Destino de Ecoturismo pelo prêmio ‘O Melhor de Viagem e Turismo 2022/2023’, promovido pela Editora Abril. A cerimônia de premiação foi realizada nesta quarta-feira (27), no hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca (RJ). O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues recebeu a honraria, acompanhado do presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling e da secretária de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, Juliane Salvadori.

O prêmio chegou à sua 19ª edição com um total de 38 categorias, sendo 11 inéditas e 108 finalistas. A maior e mais tradicional premiação do turismo do Brasil retorna após um intervalo de dois anos por conta da pandemia. O último título conquistado por Bonito foi justamente em 2020. A votação do público aconteceu entre os dias 23 de março e 26 de maio de 2023 e alcançou a marca de 3.547 respondentes. O levantamento foi realizado em parceria com a plataforma Mind Miners.

Bonito (MS) recebeu 18,1% dos votos, ficando a frente de Foz do Iguaçu (PR), com 12,9% e Fernando de Noronha (PE) com 8,9%. O reconhecimento vem de encontro com os números apresentados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB), coordenado pelo Bonito Convention e Visitors Bureau, no qual apontam que só em 2023 a cidade já recebeu entre janeiro e agosto, 197.675 visitantes, o que representa 70% do total de 2022. Além disso, em 2022 a cidade bateu todos os recordes de visitação, recebendo 280 mil pessoas ao longo do ano. O prefeito, Josmail Rodrigues, destacou que prêmio também reflete as ações desenvolvidas no município para fortalecer o turismo.

“Eu parabenizo a Juliane e toda sua equipe, agradeço a Fundtur e todo o Governo do Estado, em nome do Bruno, porque esse prêmio é o reconhecimento de todo nosso trabalho. Em 2022 entramos para a história como o primeiro destino de ecoturismo do mundo em Carbono Neutro, concedida pela Nações Unidas para o Clima e tudo isso é resultado do nosso Plano Estratégico de Gestão e Marketing do Turismo, lançado em 2021, no qual traçamos metas e projetos a serem executados para fortalecer o turismo em Bonito, de forma geral. Temos muitos desafios a enfrentar ainda, principalmente no que diz respeito a conservação dos nosso rios, sabemos que esse é um assunto que precisa ser debatido e não vamos nos omitir, por isso já estamos desenvolvendo, em parceria com o Governo do Estado, um plano master de drenagem para nossa cidade. Enfim, hoje é dia de comemorar e também nos comprometer a continuar cuidando desse paraíso que vocês elegeram como o melhor do Brasil em ecoturismo”, finalizou.