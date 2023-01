Bonito é o 1º destino de ecoturismo no mundo a receber certificação Carbono Neutro

(Foto: Flavio Andre/Governo de MS)

Em entrevista, nesta segunda-feira, Jaime Verruck, secretário da Semadesc lembrou que Bonito foi o primeiro destino de ecoturismo no mundo a receber a certificação de Estado Carbono Neutro.

O objetivo é que Mato Grosso do Sul torne-se um Estado Carbono Neutro até 2030 já conta com o seu inventário próprio das emissões de carbono, um fundo de mudanças climáticas o que aumenta a possibilidade de o Estado receber recursos, e em breve serão publicados alguns editais de áreas públicas destinadas a regeneração florestal com foco na emissão de créditos de carbono.

Verruck reforçou que o grande desafio hoje é a pecuária.

Com um rebanho significativo, o Mato Grosso do Sul é o primeiro com carne carbono neutro, já disponibiliza a carne de baixo carbono e a emissão de carbono com pastagens nativas no Pantanal.

Segundo ele o foco é a segmentação das atividades e as certificações.

Verruck defendeu que o Estado tem um perfil de produção que nos garantirá atingir a meta de Estado Carbono Neutro até 2030.

Até mesmo os voos da empresa aérea GOL que chegam à Bonito são neutralizados, segundo o secretário.

Medida que ele quer que seja adotada em todo o Estado.