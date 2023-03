Bonito é selecionado em edital do BID e Sebrae Nacional

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, recebeu na ultima sexta-feira (24) o resultado final do Edital “PROGRAMA TURISMO FUTURO BRASIL”, no qual o município foi um dos doze selecionados, entre 79 cidades do Brasil para receber consultoria técnica especializada para elaboração de estratégias e instrumentos para desenvolvimento do turismo inteligente. O programa será desenvolvido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Sebrae Nacional.

A participação e aprovação ocorreram após a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito elaborar um conjunto de documentos pautados nas diversas ações atualmente desenvolvidas e apresentar leis municipais existentes que atendessem aos itens de seleção.

Para o prefeito Josmail Rodrigues, a aprovação do município no programa já é uma grande conquista e o foco agora será adquirir toda experiencia e conhecimento possível, visando o desenvolvimento do turismo. “Participar de um grupo de trabalho onde somente 12 cidades brasileiras farão parte de um projeto internacional, possibilitará que o nosso destino tenha um planejamento atualizado e a execução de ações pautadas nos principais pilares de destinos turísticos inteligentes do mundo”.

Os destinos selecionados por meio do edital serão beneficiados com uma consultoria técnica que os apoiará na elaboração de atualizações ou aprimoramento de estratégias e instrumentos de planejamento para destinos turísticos inteligentes, na delimitação de plano operacional para a implementação das estratégias desenhadas e ainda apoio na implementação de até duas ações-chave para o fortalecimento e consolidação dessas estratégias durante o período de vigência do apoio.

Os destinos também contarão com uma equipe de especialistas que os apoiará de forma personalizada no desenvolvimento das ações. Elas incluem tanto a formulação estratégica associada ao DTI, como a efetiva implementação de ações-chave, que devem ser aderentes à estratégia inicialmente traçada e aos produtos enfocados pela cooperação técnica.

Para a secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Salvadori, a aprovação de Bonito neste projeto, após cumprir todas as etapas do edital, demonstra o objetivo de continuar avançando em temas tão relevantes como este, tendo o apoio de instituições como o BID e Sebrae Nacional.

O projeto é uma parceria estratégica estabelecida entre o Sebrae Nacional e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ele é parte central da cooperação técnica BR-T1483, cujo objetivo é apoiar a elaboração de instrumentos de planejamento e a implementação de ações-chave para o fortalecimento e consolidação da estratégia de DTI em 12 destinos turísticos no Brasil.