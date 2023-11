Bonito é vice-campeão estadual de futsal sub-14

Meninos representaram Bonito / Divulgação

Os meninos da seleção de Futsal Sub-14 de Bonito fizeram Bonito no Campeonato Estadual 2023, disputado em Chapadão do Sul, entre os dias 02 a 05 de novembro. A equipe treinada pelo professor Juliano Garcez conquistou o segundo lugar na competição.

O Campeonato Estadual é organizado pela Federação de Futsal de Mato Grosso do Sul e teve a participação das 15 melhores equipes do Estado na categoria sub-14.

A seleção de Bonito contou com apoio da Prefeitura Municipal e foi formada por atletas que se destacaram nos jogos Escolares Municipais, tendo representantes das escolas Falcão, Funlec, BCG e Sagrada Família.

Foram jogos memoráveis contra equipes tradicionais do estado como Corumbaense, Chelsea de Campo Grande e Chapadao do Sul, depois de 6 jogo em 3 dias com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota apenas os meninos de Bonito disputando o estadual pela primeira vez chegaram a grande Final contra a forte equipe do Bayer de Campo Grande.

A vitória na final não veio, com a equipe fragilizada com alguns desfalques por contusões o Bayer acabou comprovando sua superioridade se consagrando campeão do estadual.

“Trouxemos na bagagem, além da medalha de prata, uma coleção de memórias com bons momentos, gols incríveis e partidas épicas que vão ficar para a história do Estadual sub-14. Agradeço a confiança dos pais, o apoio de nosso prefeito Josmail Rodrigues, nosso secretário Marcelo de Souza e o diretor de Esportes Geraldinho Marques, que nos acompanhou nesta viagem, e claro, parabéns aos meninos, vocês foram excepcionais. Estou orgulhoso de vocês!”, disse o professor Juliano Garcez.

Campanha da equipe

Bonito 1 X 1 Aquidauana

Bonito 1 X 0 Chelsea CG

Bonito 0 X 1 Náutico CG

Bonito 2 X 0 Chapadao Sul

Bonito 6 X 4 Serc Chapadão

Bonito 5 X 3 Corumbaense