Bonito elege delegados durante 7ª Conferência Municipal das Cidades

Bonito realizou nesta quinta-feira (13) a 7ª Conferência Municipal das Cidades, com o tema “Construindo a Política de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”.

A conferência municipal faz parte do projeto de reconstrução da participação social nas políticas públicas de desenvolvimento urbano, habitação, territórios periféricos, mobilidade urbana e saneamento básico do Ministério das Cidades. A Conferência se desdobra em etapas Municipal, Estadual/Distrital e Nacional.

Em Bonito a conferência contou com quatro palestras, com o contabilista Jânio Jacques, que abordou os critérios para elaboração do PPA (Plano Plurianual) e a importância do mesmo. O promotor de Justiça de Bonito, Dr. Alexandre Estuque abordou as leis ambientais, principalmente no âmbito municipal, como de conservação das águas. Samuel Freitas, presidente da AAHPRUMS (Associação de Apoio a Habitação Popular e Reforma Urbana do Estado de Mato Grosso do Sul), comentou sobre as ações realizadas em Bonito, com construção de mais de 150 moradias populares e a advogada Camila Soares Sark explanou sobre o tema da conferência e apresentou cada eixo para discussão e elaboração do relatório desenvolvido em grupos de trabalho, no período vespertino.

Entre os eixos abordados na Conferência estão: articulação entre os principais setores urbanos e com o planejamento das políticas públicas; gestão estratégica e financiamento e grandes temas transversais – sustentabilidade ambiental e emergência climática. Também foram elaboradas e aprovadas oitos propostas para serem apresentadas nas conferencias estadual e nacional.

Delegados eleitos:

Poder Público Municipal

Titular: Osmar Jacques

Suplente: Lourdes Aparecida de Lima Schwind

Titular: Cristalvo Freitas Campos

Suplente: Thyago Sabino

Poder Público Estadual

Titular: Marcelo Brasil

Titular: Marcelo Brasil

Movimentos Sociais e Populares

Titular: Neimar Jacques Sanches

Suplente: Rosinete Sanches da Silveira

Entidades Empresariais

Titular: Eduardo Ferolla

Entidades Profissionais, acadêmicas e de pesquisas.

Titular: Elizângela de Souza Oliveira

ONG's

Titular: Rafael Augusto Loreto Ribeiro

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito