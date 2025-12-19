Acessibilidade

19 de Dezembro de 2025

Bonito entra em recesso de fim de ano a partir desta sexta-feira, 20

O decreto organiza o fechamento do ano administrativo, permitindo que os servidores municipais usufruam do período festivo

Da redação

Publicado em 19/12/2025 às 15:20

Atualizado em 19/12/2025 às 15:28

A administração municipal ressalta que a população pode se informar sobre quais serviços específicos estarão disponíveis durante o recesso por meio dos canais oficiais de comunicação / Divulgação

A Prefeitura de Bonito anunciou oficialmente o início do recesso de fim de ano para o funcionalismo público municipal. Conforme estabelecido pelo Decreto nº 438, de 10 de dezembro de 2025, o período de paralisação administrativa irá de 20 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026.

Durante os dezesseis dias de recesso, as repartições públicas municipais terão suas atividades administrativas suspensas. A exceção será para os serviços essenciais, que seguirão em funcionamento normal para garantir o atendimento à população em áreas críticas. Tradicionalmente, esta categoria inclui serviços de saúde, segurança pública, limpeza urbana e atendimentos de urgência.

O decreto organiza o fechamento do ano administrativo, permitindo que os servidores municipais usufruam do período festivo. A medida segue o calendário anual e está alinhada com as práticas de outras prefeituras da região.

A administração municipal ressalta que a população pode se informar sobre quais serviços específicos estarão disponíveis durante o recesso por meio dos canais oficiais de comunicação. A expectativa é que todas as atividades administrativas retornem à normalidade a partir da segunda-feira, 5 de janeiro de 2026.

ÚLTIMAS

Assistência social

Anastácio encerra 2025 com a entrega de 10 mil cestas básicas para famílias vulneráveis

No evento de encerramento, as famílias receberam, além dos alimentos essenciais, um panetone em cada cesta

Saúde bucal

Aquidauana inaugura atendimento da Unidade Odontológica Móvel na Aldeia Tico Lipu

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, classificou o dia como histórico

