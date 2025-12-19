Bonito entra em recesso de fim de ano a partir desta sexta-feira, 20

A administração municipal ressalta que a população pode se informar sobre quais serviços específicos estarão disponíveis durante o recesso por meio dos canais oficiais de comunicação / Divulgação

A Prefeitura de Bonito anunciou oficialmente o início do recesso de fim de ano para o funcionalismo público municipal. Conforme estabelecido pelo Decreto nº 438, de 10 de dezembro de 2025, o período de paralisação administrativa irá de 20 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026.

Durante os dezesseis dias de recesso, as repartições públicas municipais terão suas atividades administrativas suspensas. A exceção será para os serviços essenciais, que seguirão em funcionamento normal para garantir o atendimento à população em áreas críticas. Tradicionalmente, esta categoria inclui serviços de saúde, segurança pública, limpeza urbana e atendimentos de urgência.

O decreto organiza o fechamento do ano administrativo, permitindo que os servidores municipais usufruam do período festivo. A medida segue o calendário anual e está alinhada com as práticas de outras prefeituras da região.

A administração municipal ressalta que a população pode se informar sobre quais serviços específicos estarão disponíveis durante o recesso por meio dos canais oficiais de comunicação. A expectativa é que todas as atividades administrativas retornem à normalidade a partir da segunda-feira, 5 de janeiro de 2026.

