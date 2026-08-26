Bonito entrega 2,6 mil mochilas para alunos da rede municipal

Entrega contempla todos os estudantes matriculados na rede; investimento foi de R$ 312 mil
Ao todo, foram entregues 2,6 mil mochilas para os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Bonito / Divulgação
Alunos da Rede Municipal de Ensino de Bonito receberam novas mochilas na manhã desta quarta-feira (26). Ao todo, foram entregues 2.600 unidades para os estudantes. A ação foi realizada pela Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
A entrega foi marcada por dois atos simbólicos realizados em instituições da cidade, na Escola Municipal Manoel Inácio de Farias e na Escola João Alves da Nóbrega, mas contemplou todos os estudantes matriculados na rede.
O investimento total foi de R$ 312 mil e, segundo o município, tem como objetivo oferecer aos alunos melhores condições para transportar materiais escolares durante as atividades do dia a dia.
A iniciativa visou beneficiar diretamente os estudantes e suas famílias, garantindo que todos os matriculados na rede municipal tenham acesso a uma mochila nova.
Em caso de dúvidas sobre a entrega, pais ou responsáveis podem procurar a coordenação da unidade escolar onde o estudante está matriculado.
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