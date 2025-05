Bonito estreia na ITB China e mira turistas do mercado asiático

Assessoria de Comunicação

Bonito marcou presença pela primeira vez na ITB China, uma das maiores feiras de turismo voltadas ao mercado chinês, realizada em Xangai, entre os dias 27 e 29 de maio. O município integrou o estande da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) ao lado de destinos consagrados como Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso, Paraná e grandes empresas do setor, como a companhia aérea Latam.

A comitiva bonitense foi formada pela vice-prefeita Juliane Salvadori, pelo presidente do Conselho Municipal de Turismo (Contur), Lucas Oliveira, e pela conselheira Karin Fernanda. Durante os três dias de evento, foram realizados mais de 30 contatos com operadoras e agências de turismo chinesas, além de reuniões com representantes do Consulado Brasileiro em Xangai.