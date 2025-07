Bonito forma novos aquaviários com apoio da Marinha

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Bonito, em parceria com a Marinha do Brasil, concluiu no distrito de Águas do Miranda o Curso de Formação de Aquaviários (CFAQ) – Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas – Nível 2. A capacitação, realizada entre os dias 7 e 18 de julho de 2025, é parte do Programa de Qualificação para o Turismo e integra o planejamento estratégico da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

A formação teve como objetivo preparar profissionais para operar embarcações com segurança e eficiência na navegação interior, ampliando a oferta de mão de obra especializada no setor náutico e turístico da região. Ao todo, 15 novos aquaviários foram certificados.