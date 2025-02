Bonito fortalece gestão ambiental e saneamento com apoio do TCE-MS

Banco de imagens internet

Bonito, um dos destinos turísticos mais importantes de Mato Grosso do Sul, está avançando na gestão do saneamento básico e preservação ambiental com o acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS). A iniciativa busca aprimorar a infraestrutura local, garantindo a qualidade da água, o manejo sustentável de resíduos e a proteção dos recursos naturais que fazem da cidade uma referência em ecoturismo.

O monitoramento do TCE-MS está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente ao ODS 6, que visa garantir acesso à água potável e saneamento seguro para todos. Entre as ações em andamento estão a modernização da Usina de Tratamento de Resíduos (UTR), a ampliação dos programas de reciclagem e a melhoria contínua na destinação dos resíduos sólidos.

A cidade também mantém atenção especial à conservação do rio Formoso, um dos maiores patrimônios naturais de Bonito. A gestão municipal segue comprometida com a adoção de medidas para preservar suas águas cristalinas, que atraem milhares de visitantes todos os anos e são fundamentais para a economia do turismo sustentável.

O conselheiro Marcio Campos Monteiro, relator do processo, reforça a importância dessas iniciativas: “A continuidade das ações de monitoramento é indispensável para que Bonito mantenha seu status de referência em turismo sustentável e garanta a proteção dos recursos naturais que impulsionam sua economia.”

O TCE-MS seguirá acompanhando os avanços da cidade, assegurando que as melhorias sejam implementadas de forma eficaz. O objetivo é fortalecer Bonito como modelo de desenvolvimento sustentável, proporcionando qualidade de vida à população e experiências turísticas seguras e ambientalmente responsáveis aos visitantes.