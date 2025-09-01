Acessibilidade

01 de Setembro de 2025 • 18:58

Turismo

Bonito ganha voos regulares da Latam e amplia conectividade aérea

Com a novidade, o município estará conectado aos três principais aeroportos do Estado de São Paulo Guarulhos, Congonhas e Viracopos

Redação

Publicado em 01/09/2025 às 18:44

Comunicação Fundtur

A partir da próxima semana, Bonito, um dos principais destinos turísticos do Brasil, passa a receber voos regulares da Latam Airlines, que se somam às operações da Gol e da Azul no aeroporto regional.

Com a novidade, o município estará conectado aos três principais aeroportos do Estado de São Paulo — Guarulhos, Congonhas e Viracopos — facilitando o acesso de turistas de diversas regiões do país e do exterior.

“Agora Bonito se conecta diretamente a Guarulhos, que é o principal ponto de entrada internacional do Brasil”, afirma Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur).

Crescimento do aeroporto

Desde que passou a ser administrado pelo Governo do Estado, em 2018, o Aeroporto de Bonito vem recebendo investimentos em ampliação e modernização. De 2023 até agosto de 2025, R$ 2 milhões foram aplicados em melhorias, manutenção e compra de equipamentos.

O terminal, atualmente com 783 m², será ampliado para 1.709,88 m², em projeto estimado em R$ 13 milhões, para atender à demanda crescente e atender aos padrões da Anac e do Decea.

“O aeroporto de Bonito é fundamental para o turismo de Mato Grosso do Sul. Com a Latam, temos conectividade plena com os principais centros do Brasil, reflexo dos investimentos que o Estado vem realizando”, explica Derick Machado, superintendente logístico viário da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog).

Além das melhorias físicas, a classificação do aeroporto foi elevada em 2020 de 3C VFR (Visual) para 3C IFR (Instrumento), permitindo maior segurança e operação de aeronaves maiores, mesmo em condições adversas de tempo.

Bonito e região: turismo em destaque

Bonito é porta de entrada para o Parque Nacional da Serra da Bodoquena e outros atrativos naturais, como rios cristalinos, cachoeiras e grutas. As novas rotas também beneficiam municípios vizinhos, como Jardim, Miranda e Bodoquena.

Turistas e visitantes comemoram a ampliação da malha aérea. Danielle Barros, secretária de Cultura do Rio de Janeiro, afirma: “Ter uma nova ligação aérea com o Sudeste amplia o alcance do destino e mostra como é possível aliar turismo e conservação ambiental de maneira exemplar.”

O músico Marcelo Dai, que participou do Festival de Inverno de Bonito, também elogiou a cidade: “Superou tudo o que esperava. Agora, com mais voos, será muito mais fácil voltar com a família. Isso democratiza o acesso a um lugar incrível.”

Opções de voos disponíveis

Latam Airlines: Aeroporto de Guarulhos (GRU), quartas e sábados, Airbus A319 e A320

Gol Linhas Aéreas: Aeroporto de Congonhas (CGH), terças e sábados, Boeing 737

Azul Linhas Aéreas: Aeroporto de Viracopos (VCP), terças, quintas e domingos, Embraer E195 e E295

Com infraestrutura renovada e novas rotas aéreas, Bonito se consolida como destino turístico de destaque no Brasil, atraindo também visitantes internacionais em busca de natureza, sustentabilidade e experiências únicas.

Deixe a sua opinião

Política

Estudantes de Anastácio são homenageados por atuação no xadrez

Alunos representaram o município no Circuito Escolar da FEEMS

Segurança

PRF inicia operação para mapear pontos de risco à exploração infantil em rodovias

Iniciativa nacional percorre estradas em busca de locais vulneráveis à violação dos direitos de crianças e adolescentes

