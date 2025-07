Bonito garante mais de R$ 11 milhões para obras de asfalto e drenagem

Assessoria de Comunicação

A comitiva de Bonito foi liderada pelo prefeito Josmail Rodrigues e contou com a participação de vereadores, secretários municipais e a vice-prefeita Juliane Salvadori. O encontro também reuniu deputados estaduais e federais, além da senadora Tereza Cristina e do vice-governador Barbosinha.

A Prefeitura de Bonito confirmou, nesta quinta-feira (10), um novo pacote de investimentos em infraestrutura. Em reunião com o governador Eduardo Riedel, em Campo Grande, ficou definido que os bairros Atlântico e Alvorada receberão R$ 11,1 milhões em obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais. Os recursos são do programa estadual MS Ativo – Municipalismo, que fortalece a parceria entre Estado e municípios.

Durante a reunião, o governador destacou o compromisso com o desenvolvimento urbano de Bonito. “A cidade tem se estruturado com responsabilidade, especialmente em infraestrutura, com foco em pavimentação, drenagem e saneamento”, afirmou Riedel.

O prefeito Josmail agradeceu o apoio. “Esses projetos vão melhorar diretamente a qualidade de vida da população. Somos gratos ao Governo do Estado e à Assembleia Legislativa por mais esse avanço para Bonito”, disse.

Outros investimentos foram discutidos no encontro, como:

Pavimentação e drenagem no Portal do Rio Formoso, com R$ 10,5 milhões em fase de liberação;

Recapeamento do bairro BNH e da Rua Pércio Schamann, com R$ 4,9 milhões via emenda do deputado Dagoberto Nogueira;

Obras do anel viário de Bonito, que estão em fase de licitação.

A Prefeitura segue mobilizada em busca de recursos e parcerias para garantir mais infraestrutura e desenvolvimento para o município.

