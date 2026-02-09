Bonito garante novo aparelho de raio X digital e avança em demandas da saúde

O equipamento vai modernizar os serviços de diagnóstico por imagem, ampliar a capacidade de atendimento
O Governo do Estado vai firmar convênio para disponibilizar um profissional técnico responsável pelo funcionamento do equipamento / Divulgação/Prefeitura de Bonito
O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, acompanhado da secretária municipal de Saúde, Ana Carolina Colla, participou de reunião realizada na Secretaria de Estado de Saúde (SES), em Campo Grande, com o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões, para tratar de pautas relacionadas ao fortalecimento da rede pública de saúde do município. O encontro também contou com a presença do deputado estadual Paulo Corrêa.
Entre os encaminhamentos definidos, está a liberação de um novo aparelho de raio X digital destinado ao Hospital Darci João Bigaton. O equipamento vai modernizar os serviços de diagnóstico por imagem, ampliar a capacidade de atendimento e proporcionar mais agilidade e precisão nos exames realizados pela unidade hospitalar.
Durante a reunião, também foram discutidas as obras de ampliação do hospital, com foco na melhoria da estrutura física e na adequação dos espaços para atender à demanda crescente por serviços de saúde no município.
Outro ponto tratado foi a operacionalização do mamógrafo recentemente recebido por Bonito por meio de doação do Grupo Onça Pintada. O Governo do Estado vai firmar convênio para disponibilizar um profissional técnico responsável pelo funcionamento do equipamento, viabilizando a realização de exames no município e o atendimento à demanda regional, com foco no diagnóstico precoce do câncer de mama.
As tratativas reforçam o alinhamento institucional entre Município e Estado para ampliar o acesso aos serviços de saúde, fortalecer a rede pública e qualificar o atendimento à população.
