Bonito garante novo aparelho de raio X digital e avança em demandas da saúde

O Governo do Estado vai firmar convênio para disponibilizar um profissional técnico responsável pelo funcionamento do equipamento / Divulgação/Prefeitura de Bonito

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, acompanhado da secretária municipal de Saúde, Ana Carolina Colla, participou de reunião realizada na Secretaria de Estado de Saúde (SES), em Campo Grande, com o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões, para tratar de pautas relacionadas ao fortalecimento da rede pública de saúde do município. O encontro também contou com a presença do deputado estadual Paulo Corrêa.

Entre os encaminhamentos definidos, está a liberação de um novo aparelho de raio X digital destinado ao Hospital Darci João Bigaton. O equipamento vai modernizar os serviços de diagnóstico por imagem, ampliar a capacidade de atendimento e proporcionar mais agilidade e precisão nos exames realizados pela unidade hospitalar.

Durante a reunião, também foram discutidas as obras de ampliação do hospital, com foco na melhoria da estrutura física e na adequação dos espaços para atender à demanda crescente por serviços de saúde no município.

Outro ponto tratado foi a operacionalização do mamógrafo recentemente recebido por Bonito por meio de doação do Grupo Onça Pintada. O Governo do Estado vai firmar convênio para disponibilizar um profissional técnico responsável pelo funcionamento do equipamento, viabilizando a realização de exames no município e o atendimento à demanda regional, com foco no diagnóstico precoce do câncer de mama.

As tratativas reforçam o alinhamento institucional entre Município e Estado para ampliar o acesso aos serviços de saúde, fortalecer a rede pública e qualificar o atendimento à população.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!