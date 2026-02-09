Acessibilidade

09 de Fevereiro de 2026 • 21:22

Buscar

Últimas notícias
X
Gestão

Bonito garante novo aparelho de raio X digital e avança em demandas da saúde

O equipamento vai modernizar os serviços de diagnóstico por imagem, ampliar a capacidade de atendimento

Da redação

Publicado em 09/02/2026 às 20:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Governo do Estado vai firmar convênio para disponibilizar um profissional técnico responsável pelo funcionamento do equipamento / Divulgação/Prefeitura de Bonito

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, acompanhado da secretária municipal de Saúde, Ana Carolina Colla, participou de reunião realizada na Secretaria de Estado de Saúde (SES), em Campo Grande, com o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões, para tratar de pautas relacionadas ao fortalecimento da rede pública de saúde do município. O encontro também contou com a presença do deputado estadual Paulo Corrêa.

Entre os encaminhamentos definidos, está a liberação de um novo aparelho de raio X digital destinado ao Hospital Darci João Bigaton. O equipamento vai modernizar os serviços de diagnóstico por imagem, ampliar a capacidade de atendimento e proporcionar mais agilidade e precisão nos exames realizados pela unidade hospitalar.

Durante a reunião, também foram discutidas as obras de ampliação do hospital, com foco na melhoria da estrutura física e na adequação dos espaços para atender à demanda crescente por serviços de saúde no município.

Outro ponto tratado foi a operacionalização do mamógrafo recentemente recebido por Bonito por meio de doação do Grupo Onça Pintada. O Governo do Estado vai firmar convênio para disponibilizar um profissional técnico responsável pelo funcionamento do equipamento, viabilizando a realização de exames no município e o atendimento à demanda regional, com foco no diagnóstico precoce do câncer de mama.

As tratativas reforçam o alinhamento institucional entre Município e Estado para ampliar o acesso aos serviços de saúde, fortalecer a rede pública e qualificar o atendimento à população.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Do alto do pódio

Equipe de Jiu-Jitsu de Bonito Brilha no MS Summer Open 2026 em Dourados

Ecoturismo

Bonito divulga resultado de cadastro para guias turísticos

Diversidade

Inscrições para o Viva Praia 2026 de Anastácio terminam amanhã

A programação esportiva inclui categorias para diferentes perfis

Cultura em movimento

Governo e Prefeitura de Bonito convocam audiência para formatar Festival de Inverno 2026

Publicidade

Justiça

MPMS apura queimada e abertura irregular de 1,4 km de drenos em área rural de Bonito

ÚLTIMAS

Acidente

Motorista perde controle de veículo no trevo da BR-262 em Anastácio

Carro caiu na valeta após uma saída de pista durante a madrugada deste domingo (08)

Tempo

Domingo será de mais chuva em Aquidauana

Durante a madrugada choveu nos Distritos de Camisão e Piraputanga

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo