Bonito inaugura Biblioteca do Sesi em parceria com o Sistema Fiems

A Prefeitura de Bonito, em parceria com o Sistema Fiems, inaugura neste sábado, 31 de maio, às 8h, a Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi. Localizada na Rua Cel. Pilad Rebuá, na Vila Donária, a nova unidade representa um importante avanço no acesso gratuito à educação, cidadania e inclusão digital para a população do município. A cerimônia de inauguração marca a entrega da 50ª biblioteca da rede do Sesi, que já está presente em 45 municípios de Mato Grosso do Sul.

Com um investimento de R$ 1,12 milhão, a biblioteca foi projetada como um espaço moderno, acessível e voltado para o fortalecimento da aprendizagem e da cultura. A estrutura conta com 116 metros quadrados e foi equipada com mais de 1.300 livros, DVDs, jogos educativos, gibiteca, computadores com internet, impressora, projetor multimídia, Smart TV de 65 polegadas e ambientes climatizados para leitura, informática e ensino. A unidade também oferece sala de aula para cursos de educação a distância, além de áreas destinadas a palestras e oficinas.