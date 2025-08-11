Bonito inicia criação participativa de sua Marca Turística

Assessoria de Comunicação

Entre 11 e 17 de agosto, serão realizados workshops, painéis criativos e atividades interativas em diferentes pontos da cidade. O objetivo é reunir percepções, histórias e valores que expressem o que Bonito representa, fortalecendo o orgulho e o senso de pertencimento local.

Bonito, um dos principais destinos de ecoturismo do país, deu início a um projeto inovador para criação de sua Marca Turística. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, vai além de um logotipo ou slogan: busca captar a verdadeira essência do município a partir da participação ativa da comunidade.

O prefeito Josmail Rodrigues destacou que a cidade já é reconhecida internacionalmente, mas a proposta é “construir uma marca ainda mais forte e verdadeira, com a visão de quem vive aqui, preservando raízes, valorizando a cultura e projetando Bonito para o futuro.”

Para a vice-prefeita e secretária de Turismo, Juliane Ferreira Salvadori, a marca será uma ferramenta estratégica para reforçar o posicionamento do destino como sustentável e inovador. Já a responsável pelo projeto, Mariane Broc, ressaltou que o sucesso depende do engajamento coletivo, pois a identidade construída será reflexo do que os moradores acreditam que Bonito representa.

Com a iniciativa, Bonito reforça sua liderança em gestão turística, unindo sustentabilidade, inovação e participação social para enfrentar os desafios e oportunidades do setor.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!