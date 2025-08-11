Acessibilidade

11 de Agosto de 2025 • 18:48

Geral

Bonito inicia criação participativa de sua Marca Turística

Projeto envolve moradores, lideranças e empreendedores para revelar a essência do destino e fortalecer sua identidade

Redação

Publicado em 11/08/2025 às 14:43

Assessoria de Comunicação

Bonito, um dos principais destinos de ecoturismo do país, deu início a um projeto inovador para criação de sua Marca Turística. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, vai além de um logotipo ou slogan: busca captar a verdadeira essência do município a partir da participação ativa da comunidade.

Entre 11 e 17 de agosto, serão realizados workshops, painéis criativos e atividades interativas em diferentes pontos da cidade. O objetivo é reunir percepções, histórias e valores que expressem o que Bonito representa, fortalecendo o orgulho e o senso de pertencimento local.

O prefeito Josmail Rodrigues destacou que a cidade já é reconhecida internacionalmente, mas a proposta é “construir uma marca ainda mais forte e verdadeira, com a visão de quem vive aqui, preservando raízes, valorizando a cultura e projetando Bonito para o futuro.”

Para a vice-prefeita e secretária de Turismo, Juliane Ferreira Salvadori, a marca será uma ferramenta estratégica para reforçar o posicionamento do destino como sustentável e inovador. Já a responsável pelo projeto, Mariane Broc, ressaltou que o sucesso depende do engajamento coletivo, pois a identidade construída será reflexo do que os moradores acreditam que Bonito representa.

Com a iniciativa, Bonito reforça sua liderança em gestão turística, unindo sustentabilidade, inovação e participação social para enfrentar os desafios e oportunidades do setor.

