Bonito investe em habitação e infraestrutura

Saul Schramm

Reconhecida como capital do ecoturismo, a cidade de Bonito tem se destacado também pela gestão comprometida com o desenvolvimento urbano, sustentável e social.

Com o apoio do programa MS Ativo Municipalismo, o município vem investindo em diversas áreas, com destaque para habitação e infraestrutura, promovendo avanços concretos que melhoram a qualidade de vida da população.

Na tarde desta quinta-feira (10), uma comitiva de Bonito, liderada pelo prefeito Josmail Rodrigues, esteve na Governadoria para discutir novos projetos para o município. Ao lado das bancadas estadual e federal e do Governo do Estado, ficou definido que os bairros Atlântico e Alvorada receberão investimentos em pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais.

O governador Eduardo Riedel ressaltou o trabalho conjunto entre Estado e municípios para atender às demandas da população. “Em acordo com as bancadas, a prefeitura e os vereadores de Bonito, assumimos continuamente o compromisso com Bonito, que representa importantes atividades como meio ambiente e turismo. A cidade tem se estruturado com grande responsabilidade, especialmente em infraestrutura urbana, com foco em pavimentação, drenagem e saneamento”, destacou o governador.

Entre as obras já concluídas, estão intervenções significativas nos bairros Marambaia 2 e 3, além da etapa cinco no bairro Cohab, com serviços de pavimentação e drenagem. Na área da educação, o município realizou a reforma parcial e ampliação da Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes e a ampliação de um bloco na Escola Estadual Luiz da Costa Falcão.

