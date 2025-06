Bonito investe em material educativo para 5º ano

Assessoria de Comunicação

A iniciativa prepara os estudantes para a Prova do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), prevista para novembro de 2025. Com o novo material, os professores poderão avaliar o nível de compreensão dos alunos, identificar dificuldades e realizar intervenções pedagógicas mais direcionadas.

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Educação, adquiriu a coleção “Foco na Meta”, da editora Netbil Educacional, para os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da rede municipal. O material tem como objetivo aprimorar o aprendizado em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza.

A Netbil Educacional é reconhecida por sua abordagem alinhada às necessidades sociais, políticas e culturais do Brasil, com conteúdos elaborados por professores experientes e seguindo as competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

