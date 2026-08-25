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Meio ambiente

Bonito investe R$ 342 mil na modernização do transbordo de resíduos

Estrutura foi entregue na manhã desta terça-feira; modernização vai ao encontro do cumprimento de medidas previstas em TAC firmado pelo município com o Ministério Público

Redação O Pantaneiro

Publicado em 25/08/2026 às 14:29

Atualizado em 25/08/2026 às 14:30

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Divulgação

A estrutura responsável pelo transbordo de resíduos sólidos urbanos de Bonito foi modernizada e entregue nesta terça-feira (25), com investimento de R$ 342.410,80. Os recursos são provenientes da TCA (Taxa de Conservação Ambiental) e foram destinados à melhoria das condições de operação, segurança e controle do espaço.

A entrega foi realizada pela Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e marca uma nova etapa na organização do sistema de manejo dos resíduos produzidos no município.

Entre as melhorias realizadas estão adequações na estrutura utilizada para o armazenamento temporário e o encaminhamento dos resíduos, permitindo maior organização das operações e acompanhamento do fluxo desde a coleta até o transporte e a destinação final.

A intervenção segue as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 12.305/2010, que criou a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e estabeleceu princípios para a gestão adequada dos resíduos, além de medidas voltadas à proteção da saúde pública e do meio ambiente.

A modernização também está relacionada ao cumprimento de medidas previstas em TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado pelo município de Bonito com o Ministério Público. O documento estabelece ações para a adequação da gestão municipal dos resíduos sólidos.

Bonito investe R$ 342 mil na modernização do transbordo de resíduos2

Manejo e destinação

O sistema brasileiro de gestão de resíduos estabelece uma sequência de prioridades que começa pela não geração e passa pela redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos materiais. Os rejeitos que não podem ser aproveitados devem, posteriormente, receber destinação final ambientalmente adequada.

Nesse processo, o transbordo funciona como um ponto intermediário entre a coleta e o transporte dos resíduos para a destinação final. A estrutura adequada permite organizar o armazenamento temporário e o encaminhamento dos materiais, reduzindo riscos de descarte irregular e de impactos ambientais.

A modernização também proporciona melhores condições de trabalho às equipes responsáveis pelas atividades no local e facilita o controle das movimentações realizadas na área.

Bonito investe R$ 342 mil na modernização do transbordo de resíduos3

Ações ambientais

A melhoria do transbordo integra um conjunto de medidas adotadas pelo município para aprimorar a gestão dos resíduos sólidos. Entre as ações estão iniciativas de coleta seletiva, melhorias na logística de transporte e destinação, educação ambiental e mecanismos de fiscalização e monitoramento.

O funcionamento adequado desse sistema também depende da participação da população, do comércio e de outros setores. A separação correta dos materiais, a redução da geração de resíduos e o descarte nos locais apropriados são medidas que contribuem para o serviço.

Bonito investe R$ 342 mil na modernização do transbordo de resíduos4

Em Bonito, a gestão dos resíduos também está diretamente ligada à conservação ambiental, especialmente diante da importância dos rios, nascentes, áreas de vegetação e da fauna para o município e para a atividade turística. A modernização do espaço, portanto, integra as ações municipais voltadas à melhoria dos serviços públicos, ao cumprimento das exigências ambientais e à proteção dos recursos naturais.

Com a conclusão da obra, de acordo com a Prefeitura de Bonito, o município passa a contar com uma estrutura mais adequada para acompanhar e organizar as diferentes etapas do manejo dos resíduos sólidos, desde a coleta até o transporte e a destinação final.

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