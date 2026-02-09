Bonito inicia Jornada Pedagógica 2026 com foco na educação com sentido

tema escolhido para 2026 reforça o compromisso da rede municipal com uma educação que valorize a diversidade
A apresentação trouxe aos educadores reflexões e ferramentas práticas sobre como as descobertas da neurociência podem ser aplicadas em sala de aula / Divulgação/Prefeitura de Bonito
A Prefeitura de Bonito deu início, na manhã desta segunda-feira (09), à Jornada Pedagógica 2026. O evento reúne professores da rede municipal de ensino para uma semana de formação, planejamento e troca de experiências, com o tema central "Educar com sentido: equidade, inclusão, inovação e aprendizagem significativa".
A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades municipais, incluindo a vice-prefeita e secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Salvadori, representando o prefeito Josmail Rodrigues; a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Leila Aivi; a secretária de Educação, Eliana Fregatto; e a vereadora professora Ramona, representando o Poder Legislativo.
O ponto alto da manhã foi a palestra ministrada pelo professor e especialista em neurociência Alci Filho, criador do método Novos Passos, considerado o maior treinamento de inteligência emocional aplicado à educação no Brasil. A apresentação trouxe aos educadores reflexões e ferramentas práticas sobre como as descobertas da neurociência podem ser aplicadas em sala de aula para promover um ambiente mais acolhedor, eficaz e que favoreça o desenvolvimento integral dos estudantes.
A Jornada Pedagógica é um momento estratégico no calendário escolar, onde os profissionais da educação se dedicam ao alinhamento das práticas pedagógicas, ao estudo de novas metodologias e ao planejamento coletivo do ano letivo. O tema escolhido para 2026 reforça o compromisso da rede municipal com uma educação que valorize a diversidade, utilize a tecnologia de forma criativa e busque tornar o aprendizado mais conectado com a realidade dos alunos.
A programação do evento se estenderá por toda a semana, com oficinas, grupos de trabalho e discussões específicas por área de conhecimento e nível de ensino. A expectativa é que as discussões e formações da Jornada resultem em um ano letivo mais dinâmico, inclusivo e focado na qualidade da aprendizagem para todos os estudantes de Bonito.
