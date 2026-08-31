Bonito lança cartilha para orientar sobre violência contra a mulher

Cartilha está disponível gratuitamente para download / Divulgação

A Prefeitura de Bonito, por meio da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), disponibilizou para a população a Cartilha Alerta Lilás, material que reúne informações e orientações sobre as diferentes formas de violência contra a mulher.

A iniciativa foi elaborada pelo Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) com o objetivo de facilitar o acesso à informação e ajudar mulheres, familiares e a sociedade a reconhecer situações de violência e saber onde buscar orientação e proteção.

A publicação apresenta informações sobre a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e explica, de forma acessível, os tipos de violência psicológica, sexual, moral, patrimonial e física.

A cartilha também traz exemplos de situações que podem ser sinais de violência, como humilhações, ameaças, perseguição, chantagem, controle da vida social, violência sexual, retenção de documentos e bens e agressões físicas.

O material aborda, ainda, a violência vicária e situações que podem indicar o agravamento do ciclo de violência. A proposta é contribuir para que esses sinais sejam identificados e para que as vítimas possam buscar apoio.

Com linguagem objetiva e conteúdo educativo, a Cartilha Alerta Lilás reforça as ações de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher no município.

Acesse a Cartilha Alerta Lilás

O material está disponível gratuitamente para download, podendo ser consultado e compartilhado. A iniciativa busca ampliar o acesso à informação e contribuir para que mais pessoas reconheçam as diferentes formas de violência contra a mulher.