Programa 'Capacita Bonito' é lançado com foco no comércio e trade turístico

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, em parceria com o Sebrae MS, lançou nesta terça-feira, dia 1, mais uma etapa do Programa de Qualificação para o Turismo, desta vez com foco na capacitação do comércio local e trade turístico.

Dentro do Programa serão criados dois eixos: Capacita Bonito e Bonito +Agro, que será desenvolvido em parceria entre o Sebrae, o Sindicato Rural, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) de Bonito, Sistema Famasul, por meio do Senar, e empresa Ciclo Azul, com objetivo de fortalecer a comercialização dos produtos da agricultura familiar nos hotéis e atrativos da cidade.

O Capacita Bonito tem a intenção de melhorar a gestão dos empreendimentos participantes, por meio de capacitações em atendimento, qualidade, vendas e inovação. Foram consideradas as demandas do comércio de Bonito, áreas do trade turístico – Agências; Gastronomia; Hospedagem, e a Comunidade do Distrito Águas do Miranda, para desenvolvimento do projeto.

Entre as linhas de trabalho previstas estão o Turista Especialista, no qual será avaliado o atendimento nestes três segmentos, agências, pousadas e restaurantes, considerando 10 empresas de cada um para receber o treinamento pago pelo município.

As empresas também poderão da consultoria sobre Bonito Carbono Neutro, programa que visa contribuir para a meta de neutralidade de carbono no município. Nesta dinâmica, os empreendimentos irão pagar o equivalente aos impactos ambientais que ocasionam – o chamado “Cálculo Pegada Ecológica (UCS)”, valor que será destinado a uma Unidade de Conservação, como forma de compensação. A iniciativa também prevê consultorias do Sebrae em Marketing Ambiental e Mercado; entrega de selo “Tesouro Verde Selo Sustentabilidade”, entre outras ações.

“Eu agradeço muito a parceria do Sebrae, principalmente em relação a capacitação do trade. O Programa de Qualificação para o Turismo foi criado para atender a demanda de qualificação profissional da comunidade, focando em cursos básicos, que vão desde ‘primeiros socorros’, até ‘confecção de drinques para bares e restaurantes’, por exemplo, e agora esses cursos direcionados diretamente para os responsáveis pelos atrativos, restaurantes e agências será um complemento perfeito e vai garantir ainda mais qualidade aos serviços ofertados em Bonito”, detalha o prefeito Josmail Rodrigues.

A secretária de Turismo, Juliane Salvadori, também destacou que “estamos com meta de atendimento de 1.000 pessoas em 2024 e parceria com o Sebrae é essencial para isso”.

Qualificação de produtores rurais

O Bonito + Agro vem para criar oportunidades e parcerias comerciais, conectando a cadeia de turismo do município à produção local de pequenos produtores rurais, nas áreas de hortifrúti e derivados do leite. Desta forma, esses produtores participarão de uma série de capacitações, aliando empreendedorismo, mercado e sustentabilidade. Ao final do projeto, os que executarem todas as etapas vão receber um selo como reconhecimento.

No dia do evento, estarão em exposição sete estandes com a produção destes produtores rurais, para que os empresários do segmento turístico conheçam o que é produzido localmente.