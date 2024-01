Bonito não terá Carnaval de Rua em 2024

A Prefeitura de Bonito vem a público informar que não será realizado o Carnaval de Rua em 2024.

A decisão considera a necessidade de investimentos em áreas prioritárias, como saúde, educação, meio ambiente e infraestrutura.

Ressaltamos que a administração pública realizou uma programação de fim de ano repleta de atrações, com a realização de dois shows nacionais e que está com um calendário com diversos eventos para esse ano.