Bonito no 22º FÃ³rum Panrotas: desafios e tendÃªncias do turismo

Divulgação

O município de Bonito mais uma vez garantiu presença no Fórum Panrotas, que em 2025 chega a sua 22ª edição.

O evento é realizado em São Paulo e aborda temas que são tendências para o Turismo, dentro e fora do país, reunindo especialistas, empresários e representantes de destinos turísticos para discutir os rumos do setor, com destaque para o debate “União Fragmentada”, que reflete sobre os desafios e oportunidades do turismo no cenário atual, trazendo à tona reflexões sobre a necessidade de maior integração entre os diversos atores do setor turístico – desde governos e empresas até comunidades locais – para superar desafios comuns e promover um turismo mais resiliente e inclusivo, o debate nos faz refletir sobre a importância da colaboração entre todos os envolvidos no turismo.

O prefeito Josmail Rodrigues enfatizou o papel do município na promoção do diálogo entre o poder público, a iniciativa privada e a comunidade local. “O turismo em Bonito é construído de forma colaborativa, e eventos como esse são fundamentais para fortalecer nossa rede de parceiros e atrair novos investimentos”, disse.

Juliane Ferreira Salvadori, vice-prefeita e secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico celebrou a participação do município no evento: “Bonito é um orgulho para o Brasil, e nossa presença no Fórum Panrotas reforça nosso compromisso com a excelência no turismo. Estamos sempre em busca de inovação e melhorias para garantir que nossa cidade continue sendo um exemplo de sustentabilidade e qualidade”.

Com sua participação no 22º Fórum Panrotas, Bonito reafirma seu papel como um dos destinos mais importantes do país, preparado para liderar as transformações do setor turístico e inspirar outras regiões a seguir o caminho da sustentabilidade.

Elias de Oliveira Francisco, diretor de Turismo, que representou o município no evento, destacou a importância do Fórum Panrotas para a troca de experiências e a construção de parcerias estratégicas. “Bonito é um exemplo de como é possível aliar desenvolvimento econômico, conservação ambiental e engajamento comunitário. Participar desse evento nos permite compartilhar nossas práticas e aprender com as tendências globais”, afirmou.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur MS), Bruno Wendling também participou do evento em debate com demais líderes do turismo nacional, abordando o acesso a informação e tendencias do mercado mundial. Também estiveram presentes, representando o município, Rodrigo Loureiro, do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), os empresários Paul e Ricardo, da pousada Arte e Natureza e do BCrative, respectivamente.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!