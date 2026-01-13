Bonito oferece acompanhamento semanal gratuito para gestantes

o projeto reflete a prioridade dada à saúde da mulher e ao bem-estar materno-infantil no município
A ação é aberta a todas as gestantes residentes na área de abrangência da unidade e não requer agendamento prévio para participação nas atividades semanais / Divulgação/Prefeitura de Bonito
A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está reforçando o acompanhamento às gestantes com atendimentos semanais na Unidade de Saúde da Família (USF) Bonifácio Tiaen. Os encontros acontecem todas as quartas-feiras, a partir das 15h, com o objetivo de oferecer orientação, prevenção e cuidado integral durante a gravidez.
A iniciativa busca fortalecer o vínculo das futuras mães com a atenção básica, promovendo mais segurança e apoio ao longo da gestação. O acompanhamento regular permite o monitoramento da saúde materna e fetal, além de esclarecer dúvidas comuns relacionadas ao pré-natal, alimentação, amamentação e cuidados no pós-parto.
De acordo com a administração municipal, o projeto reflete a prioridade dada à saúde da mulher e ao bem-estar materno-infantil no município. A ação é aberta a todas as gestantes residentes na área de abrangência da unidade e não requer agendamento prévio para participação nas atividades semanais.
A USF Bonifácio Tiaen está localizada na região central de Bonito e oferece, além do acompanhamento às gestantes, outros serviços de saúde da família para a comunidade local.
