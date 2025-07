Bonito oferece curso de cenografia para eventos

Assessoria de Comunicação

O município de Bonito realizou, no dia 15 de julho, o primeiro Curso de Decoração de Camarim e Palco, voltado à capacitação de moradores para atuação no setor de eventos. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e o SENAC, e busca fortalecer a economia criativa local.

A formação foi ministrada pela renomada palestrante Mercedes Gabriela Trindade, CEO da Neuroteks e da Terateks. Reconhecida internacionalmente por seu trabalho com inovação, sustentabilidade e estilo, Mercedes apresentou técnicas contemporâneas de cenografia, ambientação e decoração de espaços para espetáculos, camarins e grandes eventos.