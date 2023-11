Bonito participa de Encontro Estadual de Secretarias de Meio Ambiente

A secretária de Meio Ambiente de Bonito, Ana Trevellin, representou Bonito no Encontro Estadual de Secretarias de Meio Ambiente, realizado no auditório do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) entre os dias 8 e 9 de novembro, reunindo secretários municipais, diretores, gestores e técnicos ligados à área, com objetivo de ampliar a troca de informações sobre sustentabilidade e mudanças climáticas entre o Governo do Estado e municípios.

O encontro aborda temas como mudança climática: impactos locais, adaptação e mitigação; licenciamento ambiental municipal: desafios, processos e boas práticas; resíduos sólidos em Consórcios Municipais: estratégias de gestão e soluções sustentáveis; corredores ecológicos intermunicipais: importância, implementação e benefícios para a biodiversidade e pagamento por serviços ambientais.

Durante a abertura, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação Jaime Verruck destacou que o intuito é promover a troca de experiências, atualização sobre legislações e instrumentos de apoio, além de estimular a construção de parcerias colaborativas entre os municípios do Estado.

“Investindo na meta de Transversalidade, a ideia do encontro é aproximar os municípios que muitas vezes ficam longe das pautas ambientais e eles acabam sendo acionados pelo Estado. Por isso o objetivo é discutir o papel dos municípios e do Governo diante de temas como licenças ambientais, mudanças climáticas e os serviços realizados nas cidades como poda de arvores, destinação de resíduos sólidos, entre outros”, salientou o secretário.