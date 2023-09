Bonito participa do II Encontro dos Catadores de Materiais Recicláveis de MS

O evento teve com publico alvo gestores municipais / Assessoria/ Divulgação

O diretor de Projetos Ambientais da Secretaria Municipal de Ambiente, Thyago Sabino, acompanhado do presidente e secretário da Cooperativa de Catadores Paraíso de Bonito, representaram Bonito no II Encontro dos Catadores de Materiais Recicláveis de Mato Grosso do Sul.

O evento foi promovido pelo Ministério Publico do Mato Grosso do Sul no último dia 15, com objetivo de apresentar e discutir pautas de apoio aos catadores de materiais recicláveis, bem como integrar todas as partes para estabelecer uma comunicação direta, correta e efetiva quando se relaciona ao assunto de materiais recicláveis.

Entre os assuntos abordados estavam: Logística Reversa e Apoio aos Catadores; Operação e Gestão de Cooperativas; Atuação das Cooperativas pelo Poder Publico Municipal; Atuação das Cooperativas na temática Grandes Geradores, Contratação das Cooperativas pelo poder publico Municipal;

Além dos catadores propriamente ditos, o evento teve com publico alvo gestores municipais e também gestores de empresas de logística reversa, justamente no intuito de integrar todas essas partes e estabelecer uma comunicação direta, correta e efetiva quando se relaciona ao assunto de materiais recicláveis. Representando a Cooperativa de Catadores Paraíso de Bonito, estavam presentes o presidente Marcos Soares e o secretário da Cooperativa Manoel Valim.

Para o diretor de Projetos Ambientais da SEMA, a participação no evento é de extrema importância visando parear as informações legais pertinentes aos assuntos, tanto para poder público municipal quanto para as cooperativas/associações. “A regularidade legal de todos envolvidos é de extrema importância para que o poder público possa dar o suporte necessário as cooperativas e elas tenham a capacidade real de poder realizar um serviço eficiente, eficaz e que traga dignidade aos seus trabalhadores”, finalizou.