Bonito participa do IV Fórum MS de Arborização para Cidades Sustentáveis

A Secretaria de Meio Ambiente de Bonito esteve presente no IV Fórum MS de Arborização para Cidades Sustentáveis, que discute ações práticas voltadas para o desenvolvimento sustentável das cidades de Mato Grosso do Sul, com foco para o verde urbano. O evento foi realizado no Auditório do Museu das Culturas Dom Bosco, em Campo Grande, entre os dias 28 e 29 de maio.

Além de acompanhar os debates, Bonito participou de uma mesa redonda a respeito dos desafios da arborização urbana em relação aos conflitos com a rede elétrica.

“A gente apresentou o trabalho realizado aqui, junto com Dourados, Três Lagoas e Campo Grande. Isso foi bem bacana, porque colocou Bonito numa posição importante neste eixo. Compartilhamos algumas inciativas praticadas aqui na SEMA, como a digitalização dos dados de arborização – hoje a gente tem um formulário digital para o munícipe fazer sua solicitação de supressão ou poda e temos acesso a esses dados de forma mais rápida e eficiente. Também temos uma parceria com a Energisa para reimpressão do Guia de Arborização Urbana de Bonito e ainda queremos estabelecer parcerias com eles para certificações e planejamos futuros a respeito da urbanização”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Thyago Sabino.

O Fórum é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) e neste ano visa discutir os desafios e oportunidades relacionados à interseção entre árvores urbanas, infraestrutura de redes elétricas e as crescentes demandas de adaptação às mudanças climáticas. O evento oferece uma oportunidade ímpar de compartilhamento de conhecimento, troca de experiências e busca de soluções inovadoras que promovam a resiliência e sustentabilidade nas cidades sul-mato-grossenses.

