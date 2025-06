Bonito planeja nova sede do Marambaia Eco Criativa

Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (16), o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, se reuniu com o diretor-presidente do projeto Marambaia Eco Criativa, Genivaldo Luz, e com a representante da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) em Bonito, Emanuelli Ribeiro.

Durante a reunião, foram apresentados os projetos já em andamento e o impacto do trabalho desenvolvido na Vila Marambaia, voltado à promoção da sustentabilidade, valorização cultural e geração de renda para a comunidade local.

Josmail Rodrigues reforçou o compromisso da administração municipal com a iniciativa e anunciou que, nas próximas semanas, será elaborado um projeto arquitetônico para a construção da sede do Marambaia Eco Criativa, que deverá ser implantada no terreno onde funcionava a antiga Associação de Moradores da Vila Marambaia.

“A gestão municipal sempre foi parceira do Marambaia Eco Criativa, um projeto importante do Governo do Estado. Já iniciamos a adequação do terreno e pedi à equipe de engenharia que elabore o projeto da nova sede. Também vamos buscar apoio por meio de emendas parlamentares e junto ao Governo do Estado para viabilizar a construção em 2026”, afirmou o prefeito.

O Marambaia Eco Criativa é uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, realizada por meio da Fundação de Turismo (Fundtur), da Superintendência de Economia Criativa, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e do Sebrae. O programa tem se consolidado como um modelo de desenvolvimento sustentável e integração social na região.

