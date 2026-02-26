Bonito promove ação de prevenção ao câncer de mama na programação do Dia da Mulher

A programação do Dia da Mulher em Bonito, que tem como tema Vozes que Transformam: Mulheres em Ação
Durante a ação, as participantes poderão receber orientações e informações sobre a doença, além de encaminhamentos para exames / Agência Brasil
A Prefeitura de Bonito realiza na próxima sexta-feira, 6 de março, uma ação especial de prevenção e combate ao câncer de mama, integrada à programação do Dia da Mulher – Vozes que Transformam: Mulheres em Ação. O evento acontece a partir das 8h, na Praça da Marambaia, localizada na Rua dos Cristais, 58, com atendimento por ordem de chegada.
A iniciativa oferece um momento dedicado ao cuidado e à saúde da mulher, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante a ação, as participantes poderão receber orientações e informações sobre a doença, além de encaminhamentos para exames e acompanhamento na rede municipal de saúde.
Para ser atendida, a mulher deve levar cópia do RG e CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. A organização do evento destaca que o atendimento será realizado por ordem de chegada, respeitando os limites de capacidade da ação.
A programação do Dia da Mulher em Bonito, que tem como tema Vozes que Transformam: Mulheres em Ação, busca valorizar o protagonismo feminino e promover espaços de diálogo, saúde e cidadania. A ação de prevenção ao câncer de mama integra esse conjunto de atividades, alinhada ao lema da campanha municipal: "Cuidar da saúde é um ato de amor próprio".
