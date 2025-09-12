Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 16:38

Bonito promove ação sustentável com doação de alimentos

Ação acontece neste sábado (13), na Praça da Marambaia, das 7h às 11h

Redação

Publicado em 12/09/2025 às 14:01

Vista área de Bonito / Assessoria, Divulgação

No próximo sábado, 13 de setembro, a Praça da Marambaia será palco do Eco Troca PMA, iniciativa da Polícia Militar Ambiental com apoio da Prefeitura de Bonito.

O evento acontece das 7h às 11h e convida a população a contribuir com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, praticar solidariedade. A cada 3kg de materiais recicláveis entregues, o participante recebe 1 kit de alimento.

A ação busca incentivar a coleta seletiva, reduzir o descarte inadequado de resíduos e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade.

