Bonito promove ação sustentável com doação de alimentos

Vista área de Bonito / Assessoria, Divulgação

O evento acontece das 7h às 11h e convida a população a contribuir com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, praticar solidariedade. A cada 3kg de materiais recicláveis entregues, o participante recebe 1 kit de alimento.

No próximo sábado, 13 de setembro, a Praça da Marambaia será palco do Eco Troca PMA, iniciativa da Polícia Militar Ambiental com apoio da Prefeitura de Bonito.

A ação busca incentivar a coleta seletiva, reduzir o descarte inadequado de resíduos e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade.

