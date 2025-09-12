Bonito promove ação sustentável com doação de alimentos

Ação acontece neste sábado (13), na Praça da Marambaia, das 7h às 11h
Vista área de Bonito / Assessoria, Divulgação
No próximo sábado, 13 de setembro, a Praça da Marambaia será palco do Eco Troca PMA, iniciativa da Polícia Militar Ambiental com apoio da Prefeitura de Bonito.
O evento acontece das 7h às 11h e convida a população a contribuir com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, praticar solidariedade. A cada 3kg de materiais recicláveis entregues, o participante recebe 1 kit de alimento.
A ação busca incentivar a coleta seletiva, reduzir o descarte inadequado de resíduos e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Luto
Aeroporto de Bonito recebe primeiro voo direto de Guarulhos da Latam
Prefeitura de Bonito pede revisão em obra da MS-382
Bonito apresenta projeto de revitalização do terminal rodoviário
Geral
Recursos serão aplicados em melhorias estruturais e tecnológicas, fortalecendo projetos culturais e educacionais
Saúde
O treinamento foi ministrado pelo instrutor ST Toledo, voluntário da Cruz Vermelha, e incluiu técnicas de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e de desengasgo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS