Bonito promove ações do Agosto Lilás contra a violência doméstica

Assessoria de Comunicação

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CREAS, em parceria com o CRAS e a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, elaborou uma programação especial, levando atividades de prevenção, informação e apoio a diferentes regiões do município.

Durante todo o mês de agosto, Bonito participa da campanha nacional Agosto Lilás, criada em 2016 no Mato Grosso do Sul para conscientizar a população sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. A iniciativa, inspirada na Lei Maria da Penha, promove ações educativas e mobilizações, incentivando o diálogo e a denúncia de casos de violência doméstica e familiar.

O ponto alto da agenda será no dia 15 de agosto, às 8h, na Câmara Municipal, com a palestra “O cenário de luta pelos direitos das mulheres”, ministrada por Fernanda Nunes. O encontro deve trazer reflexões sobre avanços, desafios e a importância da participação social na defesa dos direitos femininos.

Programação Agosto Lilás em Bonito:

06/08 – Adesivagem na Região do Rincão Bonito e Vila Machado/Donária/América

07/08 – Adesivagem na Região Central

08/08 – Adesivagem e Roda de Conversa no Assentamento Guaicurus

15/08 – Palestra “O cenário de luta pelos direitos das mulheres”, com Fernanda Nunes, às 8h, na Câmara Municipal

16/08 – Adesivagem e Roda de Conversa no Distrito Águas do Miranda

20/08 – Adesivagem na Feira do Produtor

26/08 – Dia Lilás

Segundo a Secretaria de Assistência Social, cada ação é uma oportunidade para fortalecer a rede de proteção e construir uma cidade mais justa e segura para todas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!