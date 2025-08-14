Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 16:46

Geral

Bonito promove ações do Agosto Lilás contra a violência doméstica

Campanha leva palestras, adesivagens e rodas de conversa para diferentes regiões do município

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 14:43

Assessoria de Comunicação

Durante todo o mês de agosto, Bonito participa da campanha nacional Agosto Lilás, criada em 2016 no Mato Grosso do Sul para conscientizar a população sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. A iniciativa, inspirada na Lei Maria da Penha, promove ações educativas e mobilizações, incentivando o diálogo e a denúncia de casos de violência doméstica e familiar.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CREAS, em parceria com o CRAS e a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, elaborou uma programação especial, levando atividades de prevenção, informação e apoio a diferentes regiões do município.

O ponto alto da agenda será no dia 15 de agosto, às 8h, na Câmara Municipal, com a palestra “O cenário de luta pelos direitos das mulheres”, ministrada por Fernanda Nunes. O encontro deve trazer reflexões sobre avanços, desafios e a importância da participação social na defesa dos direitos femininos.

Programação Agosto Lilás em Bonito:

06/08 – Adesivagem na Região do Rincão Bonito e Vila Machado/Donária/América

07/08 – Adesivagem na Região Central

08/08 – Adesivagem e Roda de Conversa no Assentamento Guaicurus

15/08 – Palestra “O cenário de luta pelos direitos das mulheres”, com Fernanda Nunes, às 8h, na Câmara Municipal

16/08 – Adesivagem e Roda de Conversa no Distrito Águas do Miranda

20/08 – Adesivagem na Feira do Produtor

26/08 – Dia Lilás

Segundo a Secretaria de Assistência Social, cada ação é uma oportunidade para fortalecer a rede de proteção e construir uma cidade mais justa e segura para todas.

Deixe a sua opinião

