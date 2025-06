Bonito promove educação ambiental no Dia do Meio Ambiente

Assessoria de Comunicação

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, o município de Bonito realizou uma série de atividades educativas com foco na conscientização ambiental de jovens e turistas. As ações foram promovidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), em parceria com o Instituto Mirim Ambiental, o Bioparque de Bonito e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).

“Bonito é referência em turismo sustentável, e é fundamental que todos, inclusive os visitantes, compreendam os bastidores dessa conservação”, destacou um representante da SEMA. A ação reforça o papel do cidadão na preservação ambiental e o empenho do município em promover boas práticas ecológicas.

Alunos da rede municipal também participaram das atividades. No Viveiro Municipal Eduardo Domingos Tumuleiro, 30 estudantes e três professoras vivenciaram uma manhã de aprendizado em contato com a natureza. O grupo conheceu o processo de produção de mudas, aprendeu sobre compostagem e levou para casa mudas frutíferas como incentivo ao plantio e ao cuidado com o meio ambiente.

Já os jovens do Instituto Mirim Ambiental visitaram o Bioparque de Bonito, que acolhe animais resgatados que não podem ser devolvidos à natureza. Durante a visita, temas como preservação da água, combate às queimadas, proteção da fauna e flora e o descarte correto de resíduos sólidos foram debatidos dentro do Programa de Educação Ambiental.

Com essas iniciativas, Bonito reafirma seu compromisso com a formação de cidadãos conscientes e com a promoção de um turismo alinhado à sustentabilidade. Ao proporcionar experiências práticas e reflexivas, o município investe na construção de um futuro mais verde e equilibrado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!